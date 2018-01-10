МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ дать оценку новому закону Латвии о ветеранах

Ранее президент Латвии провозгласил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. МИД РФ обратился в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, чтобы соответствующие структуры дали оценку закону Латвии "О статусе участника Второй мировой войны", согласно которому, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на сайт ведомства.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

Посольство РФ выразило возмущение попыткой переписать историю. "Этим аморальным актом законодательно уравниваются те, кто проливал свою кровь, сражаясь в рядах антигитлеровской коалиции с теми, кто в различных вариациях нацистского обмундирования нес страдания и смерть миллионам людей", — говорится в официальном заявлении посольства.

"Призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам… уже хорошо известен".

"Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", — подчеркнула она.

"Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни", — заявила Захарова.