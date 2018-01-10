Массовая авария: сразу девять машин столкнулись в Сочи

При аварии пострадавших нет, на место прибыла машина скорой помощи, однако к медикам никто не обратился.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Массовая авария с участием девяти машин произошла в Сочи 10 января. Об этом сообщает интернет-портал "Кубань-24" со ссылкой на инспектора отделения пропаганды ПДД отдела ГИБДД УВД Сочи Евгения Кривоконева.

"На объездной дороге в Адлерском районе столкнулись Toyota и "четырнадцатая". Затем в стоящие автомобили начали врезаться другие. Всего в аварию попали девять машин", — добавил инспектор.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Янв 10, 2018 at 12:25 PST

Пострадавших в ДТП нет. На место прибыла машина скорой помощи, однако к медикам никто не обратился.

Видеозапись с места аварии в социальные сети выложили очевидцы. По их словам, массовое ДТП произошло из-за гололедицы. Образовалась пробка.