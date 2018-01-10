Юные танцоры "Иааирума" стали лучшим на "Салюте талантов" в Москве

В рамках проекта "Салют талантов" в российской столице прошел X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Москва верит талантам" с 5 по 8 января.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Амра Амичба. Юные танцоры студии "Иааирума" стали лучшими на фестивале "Салют талантов" в Москве. Об этом в студии радио Sputnik рассказал художественный руководитель ансамбля, Народный артист Абхазии Вахтанг Возба.

Среди 30 выступавших коллективов в номинации "народный танец" детская хореографическая студия "Иааирума" при Госансамбле "Шаратын" имени Эдуарда Бебиа завоевала 1 место.

"На гала-концерте исполнили один танец. Музыка была красивая, и костюмы были красивые. В Москву на конкурс поехали из Сухума 42 ребенка. Исполняли два танца, жюри выбирает один из двух. Могут и не выбрать, если не понравится. Но наши абхазские танцы не могут не понравиться. Очень хорошо выступили дети", — отметил Возба.

По словам художественного руководителя ансамбля, по приезде на фестиваль он заметил некое смущение и испуг юных танцоров из Абхазии.

© Фото: Эсма Пачулия Ансамбль "Иааирума"

"Когда наши дети увидели других участников танцевальных коллективов, которых было очень много, немного испугались. Потом сказал Анжеле Шотовне (Анжела Дбар — главный балетмейстер ансамбля – ред.), чтобы поговорила с девочками, а я пообщался с мальчиками – приободрили их. Затем, когда вышли на сцену, они блистали, — подчеркнул Вахтанг Возба. — Надо подстегивать ребят и говорить, что надо постараться, их это заставляет быть собранными".

Народный артист Абхазии Вахтанг Возба отметил высокий уровень организации фестиваля, в котором принимали участие коллективы из России, Казахстана, Киргизии и других стран. Помимо народных танцев, среди выступавших были исполнители классических и современных танцев.

"Ансамбль "Иааирума" продолжает традиции школы танца "Шаратын", если и не похожи танцы, то в основном элементы шаратыновские. Глядя на другие детские коллективы, видим, что мы не похожи на них, — считает Возба. — Ансамбль "Иааирума" — продолжатель традиций "Шаратына". То, чему нас научил и что показал великий Эдуард Бебиа, передаем подрастающему поколению".

© Фото: Эсма Пачулия Ансамбль "Иааирума"

После фестиваля художественный руководитель ансамбля Вахтанг Возба и главный балетмейстер Анжела Дбар получили приглашение на форум работников культуры в Санкт-Петербурге в марте.

"Послушаем хореографов ведущих, и мы, что знаем, расскажем об истории наших танцев. Будет полезно общение с зарубежными коллегами", — сказал Возба.

Детская хореографическая студия из Абхазии "Иааирума" была создана в 1995 году. В коллективе танцуют дети от 8 до 12 лет. Всего в студии занимаются около ста человек. Репетиции проходят в спортзале сухумской Горской школы №10.

Международный проект "Салют талантов" был учрежден в 2008 году. Основная цель проекта — вовлечение детей в обучение искусству, развитие и поддержка молодых талантов, а также профессиональное совершенствование педагогов. Кроме того, проект "Салют талантов" — это не только площадка для демонстрации своих творческих достижений на всероссийских, европейских и мировых концертных площадках, но и интереснейшее путешествие, возможность познакомиться с культурой и историей разных городов и стран.