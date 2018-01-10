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Актер Михаил Державин

Памяти Михаила Державина: лучшие роли и цитаты

© Sputnik. Григорий Сысоев
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Артист Михаил Державин умер 10 января на 82 году жизни.

Sputnik Молдова предлагает вспомнить лучшие цитаты Михаила Державина, а также фрагменты его выступлений на эстраде и телевидении, эпизоды из кинофильмов, где он снимался.

"Мы показываем фильмы, которые снимались вместе на студии Довженко или на наших студиях, где играют украинские артисты, и много передач тоже были сделаны совместно.

Поэтому я ни в коем случае не поддерживаю тех людей, которые говорят, что надо запретить с той или с другой стороны показ телевизионных программ или рассказ о том, что происходит на наших телевизионных экранах".

"Нужно вовремя осознать, что ты счастливый обладатель редкостного билета на бал под названием "Жизнь", который достался далеко не каждому желающему".

"C самого детства я был уверен, что главное место на земле — это театр и все события и происшествия вертятся вокруг него".

"Профессия актёра — чудесная и удивительная, но есть у неё один минус. Она зависима. Порою ждешь подолгу новой интересной роли с новыми яркими красками, развитием характера, глубоким проникновением в жизнь персонажа, с интригующим и органичным текстом".

"Раньше у нас было только две звезды — Раневская и Орлова. А что теперь? Спел человек на Первом канале пять песенок под фонограмму, — и вся пресса переполнена сообщениями типа: звезда такой-то провёл вечер в ресторане с любимым человеком. Вам не смешно?"

"Конечно, сейчас юмор перестал быть художественным, тонким и изящным. В моде юмор тупой, тупой и ещё тупее".




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