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Опра Уинфри вручает награду за выдающийся драматический сериал Рассказ служанки”

Трамп уступил Опре Уинфри в популярности на фоне слухов о ее выдвижении

REUTERS/Mario Anzuoni
Новости
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После выступления Уинфри на 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус", ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Американская телеведущая Опра Уинфри опережает по популярности президента США Дональда Трампа на фоне слухов о ее выдвижении в президенты, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса компании Rasmussen Reports.

Согласно опросу, в случае дуэли Трамп-Уинфри 48% потенциальных избирателей проголосовали бы на выборах за Уинфри, а 38% — за Трампа. Еще 14% не определились с выбором. Телеведущую поддерживают в гипотетическом противостоянии 76% демократов, 22% республиканцев и 44% независимых избирателей, а Трампа — 66% республиканцев, 12% демократов и 38% независимых.

Насчет того, будет ли Трамп переизбран на второй срок, опрошенные вновь разделились по партийному признаку. Так, две трети республиканцев уверены, что Трамп будет переизбран. При этом 42% демократов считает, что Трамп проиграет выборы 2020 года, а 45% демократов надеются, что Трампу вынесут импичмент еще до следующих выборов.

Опрос 1 тысячи граждан США, заявивших, что будут голосовать в 2020 году, проводился 8-9 января. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3 процентных пункта.




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