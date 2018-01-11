Посольство РФ: США оказывают неприемлемое давление на российские СМИ

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Россия выступает против ограничения свободы прессы независимо от того, что США оказывают давление на российские СМИ, отзывают визы, выдворяют российских журналистов, а также пытаются склонить к сотрудничеству со спецслужбами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в США.
"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", — заявили в российском представительстве.
Ранее в адрес RIA Global, производящей контент для Sputnik, поступило требование зарегистрироваться иноагентом.
"Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету", — добавили в посольстве.
Российскими дипломатами был озвучен вопрос, где в этой связи реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов и будет ли протестовать против подобных шагов ОБСЕ.
"Не исключаем при этом, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", — заключили в посольстве.
Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Свое решение обязать RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента власти США мотивируют тем, что в соответствии с законом о регистрации иноагентов FARA этот статус должны получать все осуществляющие "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов.