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Монета биткоин на долларовых купюрах

Стоимость биткоина упала до 13 тысяч долларов

© Fotolia/ Rdaniluk
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Снижение курса произошло после заявления министра юстиции Южной Кореи о намерении полностью запретить торговлю криптовалютами.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин упала до отметки в 13 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Биткоин
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По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.54 мск биткоин дешевел на 8,7%, до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,3%, до 13,36 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3%, до 13,47 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11%, до 13,25 тысячи долларов.

Падение курса произошло после того, как министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что страна готовит законопроект, предполагающий запрет торговли криптовалютами в стране, сообщает телеканал CNBC. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

В декабре агентство Блумберг сообщало, что власти страны рассматривали различные меры для ограничения спекуляций на рынке криптовалют, в том числе они не исключали закрытия криптовалютных бирж. Тогда Управление координации государственной политики Южной Кореи выражало обеспокоенность по поводу чрезмерного роста криптовалютных спекуляций.

Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 15,8%, до 1,16 тысячи долларов, Ripple — на 17,5%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash — на 2,5%, до 2,41 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 628,5 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.




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