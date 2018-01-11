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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах

"Подурачился" и хватит: в США арестован хакер, следивший за тысячами людей

© Sputnik. Алексей Мальгавко
Новости
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Разработанный хакером Филлипом Дурачински вирус Fruitfly позволял ему контролировать зараженные компьютеры и файлы на них, а также удаленно включать камеры и микрофоны ПК.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Филлип Дурачински из Огайо следил за тысячами людей через зараженные компьютеры на протяжении 13 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст США.

Дурачински обвиняется по 16 пунктам. Согласно обвинению, хакер разработал вирус под названием Fruitfly, который позволял ему контролировать зараженные компьютеры и файлы на них, делать скриншоты с экранов и перехватывать данные клавиатуры, а также удаленно включать камеры и микрофоны на ПК, записывать аудио и видео.

По данным Минюста, хакер воровал персональные данные жертв, включая банковские, налоговые и медицинские сведения, фотографии. Он также подслушивал и подсматривал за владельцами зараженных компьютеров. Так, он скачал миллионы порнокартинок с компьютера одной из жертв.

Обвиняемому грозит многолетний тюремный срок.




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