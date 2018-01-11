Конвой с американскими гаубицами остановлен в Германии

По причине многочисленных нарушений ему было отказано в дальнейшем следовании.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Немецкая дорожная полиция остановила транспортный конвой с американскими гаубицами M109, следовавший из Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию федеральной земли Саксония.

Отмечается, что экспедиторская компания должна была доставить шесть гаубиц в пункт назначения по заказу армии США. Однако под городом Баутцен конвой остановили сотрудники полиции.

В ходе проверки выяснилось, что у компании отсутствовал ряд документов, необходимых для транспортировки, а также были нарушены нормы перевозки грузов такого типа. Кроме того, водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, не соблюдали режим сна и бодрствования.

В настоящее время транспортный конвой находится на спецстоянке и сможет продолжить движение после того, как все требования к перевозке данной категории грузов будут соблюдены. Экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы, отмечается в сообщении полиции.