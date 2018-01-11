МОК отказался комментировать новый доклад хакеров из Fancy Bears

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали первый за последние полгода доклад, в котором говорится, что допинг расследования в адрес России могли быть направлены на отстранение сборной России от Олимпийских игр-2018.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать публикации хакерской группы Fancy Bears о докладе Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России, сообщает РИА Новости.

"Мы не комментируем предположительные утечки", — заявили РИА Новости в пресс-службе МОК.

В среду хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Группа приводит подтверждающие документы и переписку высшего руководства МОК и WADA.