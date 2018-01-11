Нетаньяху подтвердил, что планирует встречу с Путиным

В программе предстоящих зарубежных контактов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запланированы встречи с "лидерами трех из четырех самых могущественных держав мира".

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что собирается в "ближайшие недели" встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

На деловом форуме в Иерусалиме глава правительства анонсировал программу своих предстоящих зарубежных контактов, отметив, что в его планах — встречи с "лидерами трех из четырех самых могущественных держав мира".

"Это, конечно, (премьер-министр Индии Нарендра) Моди, к которому я еду с ответным визитом, (президент США Дональд) Трамп, с которым я встречаюсь в марте в Вашингтоне, если не раньше, и, конечно, Путин, с которым я договорился встретиться в ближайшие недели", — сказал Нетаньяху.