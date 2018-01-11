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Президент РФ В. Путин встретился с представителями российских печатных СМИ и информагентств

РФ знает, кто совершил провокацию в отношении военных баз в Сирии

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с Хмеймимом - это попытка провокации, подрыва отношений РФ с партнерами.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Россия знает, кто совершил провокацию в отношении ее военных объектов в Сирии, и это не Турция, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Авиабаза Хмеймим в Сирии
© Sputnik. Максим Блинов
Удалось предотвратить попытку атаки террористами баз Хмеймим и Тартус

"Это не значит, что там кто-то спровоцировал, я имею ввиду турецких партнеров. Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем их", — сказал он в ходе общения с главредами российских газет и информагентств.

"Мы знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", — добавил Путин.

По словам Путина, ни турецкие военные, ни турецкое руководство не имеют никакого отношения к инциденту с попыткой атаки на военные объекты РФ в Сирии.

"Перед тем как войти в этот зал, прям из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции, обсуждали в том числе и эту ситуацию", — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, отвечая на вопрос, как на отношениях двух стран скажется информация о том, что несколько дней назад из Сирии пришло сообщение, что российскую военно-воздушную базу пытались атаковать со стороны Идлиба, с территории, контролируемой Турцией.

Аппараты, при помощи которых планировалась атака на базы РФ в Сирии, были закамуфлированы под кустарное производство, но очевидно, что попытка атаки на российские военные объекты в Сирии была тщательно спланирована.

"Эти летательные аппараты закамуфлированы, хочу это подчеркнуть, под кустарное производство. На самом деле, это очевидно, там есть элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ и информагентств.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.




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