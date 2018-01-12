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Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Германии З. Габриэлем. Архивное фото.

МИД Германии назвал условие поэтапной отмены санкций против России

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Постепенное ослабление санкционных мер должно начаться еще до стопроцентного выполнения Минских соглашений, считают в МИДе Германии.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Обеспечение длительного перемирия в Донбассе даст толчок для постепенного снятия санкций с России, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на приеме Восточного комитета германской экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Deutschland.

Решающим в вопросе снижения санкционного давления является долгосрочное перемирие на востоке Украины, подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

"Если Российская Федерация готова сделать это (обеспечить длительное перемирие в зоне конфликта. — Прим. ред.), то она должна что-то за это получить", — заявил министр.

Габриэль назвал "оторванной от реальности" идею об одномоментной отмене всех секторальных санкций Евросоюза.

Европейский парламент
© Sputnik. Алексей Витвицкий
Евросоюз продлил санкции против России

По словам главы МИД, поэтапное введение санкций теперь должно перекликаться с их поэтапной отменой. Причем постепенное ослабление ограничительных мер должно начаться еще до 100-процентного выполнения Минских соглашений.

В 2014 году ЕС ввел экономические санкции против России на фоне конфликта на Украине. Впоследствии Брюссель несколько раз принимал решение о продлении ограничительных мер, а также увязал их снятие с выполнением Минских соглашений. Последнее продление санкций сроком до 31 июля 2018 года произошло в декабре прошлого года.

В ответ на это Москва ввела запрет на импорт некоторых продовольственных товаров из стран ЕС, которые присоединились к антироссийским санкциям.

Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, а введение санкций считает контрпродуктивным.




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