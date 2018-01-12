12:27 12 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Дональд Трамп

Трамп допустил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

© AP Photo. Evan Vucci
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Глава США одобрил решение Северной Кореи принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, находится в хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.

"Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми", — заявил президент США в интервью изданию Wall Street Journal, признав, что это может вызвать удивление.

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером.

Глава Белого дома также одобрил решение Северной Кореи принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, не исключив в то же время, что Пхеньян хочет поссорить Вашингтон и Сеул.

"Если бы я был на их месте, я бы так сделал", — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном, но дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

"(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР — ред.) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", — заявил глава Белого дома.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница, пограничники
    Четкая граница

    Казахстан утвердил государственную границу с Туркменистаном – ее протяженность составила 458,3 километра.

  • Технические работы на комплексе автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц. Архивное фото
    Умный Бишкек

    Правительство Кыргызстана подписало соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd о реализации проекта "Умный город".

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Танк ИС-3 в Корнештах
    Не побоялись танка

    Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.

  • Таджикские денежные знаки Сомони
    Сколько-сколько?

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заинтересовался повышением цен на продовольственные товары.

  • Интервью скульптора Пола Дэя Фонду им. Ислама Каримова
    Московский Регистан

    Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кинологическая служба
"Европейцы", "азиаты" и "кавказцы" на военной службе
Лохматый караул: как тренируют собак на российской военной базе в Абхазии
"Лохматый" караул: как тренируют собак на российской военной базе в Абхазии
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia