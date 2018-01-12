Хакеров из "Fancy Bears" заподозрили в подготовке "атак" на Олимпиаду-2018

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Хакерскую группу Fancy Bears подозревают в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийский совет Азии (OCASIA). Об этом сообщается на сайте американской компании по кибербезопасности ThreatConnect.

Как сообщает РИА Новости, в заявлении утверждается, что адреса якобы были зарегистрированы в декабре 2017 года. В ThreatConnect считают, что они могут быть использованы для спланированных кибератак против этих или сторонних организаций.

© Sputnik. Григорий Сысоев МОК отказался комментировать новый доклад хакеров из Fancy Bears

Представители компании подчеркивают, что нехватка информации не позволяет им "утверждать, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировкой Fancy Bears". Свои выводы специалисты основывают на косвенных признаках — похожие методы использовались группой в 2016 году, когда хакерам удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.

В среду группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears "преступной организацией".