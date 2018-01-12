Законопроект о СМИ-иноагентах принят Госдумой РФ в первом чтении

Требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Госдума в пятницу в первом чтении приняла законопроект, который регулирует деятельность и СМИ-иноагентов на территории России, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США". Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.

Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, на заседании комитета отмечал, что отдельные положения законопроекта нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства РФ. По его мнению, в частности, необходимо уточнить последовательность признания российского юридического лица, учрежденного СМИ-иноагентом, российским юрлицом, выполняющим функции иноагента.