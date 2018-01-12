16:27 12 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ

Законопроект о СМИ-иноагентах принят Госдумой РФ в первом чтении

© Sputnik. Vladimir Fedorenko
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

Требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Госдума в пятницу в первом чтении приняла законопроект, который регулирует деятельность и СМИ-иноагентов на территории России, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США". Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.

Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, на заседании комитета отмечал, что отдельные положения законопроекта нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства РФ. По его мнению, в частности, необходимо уточнить последовательность признания российского юридического лица, учрежденного СМИ-иноагентом, российским юрлицом, выполняющим функции иноагента.

По теме

Посольство РФ: США оказывают неприемлемое давление на российские СМИ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор Национального театра Латвии Оярс Рубенис
    Магазин – не развлечение!

    В Латвии стоит закрывать торговые центры по воскресеньям, считает исполнительный директор Латвийского национального театра Оярс Рубенис.

  • Президент Даля Грибаускайте на Снежной встрече, город Тракай, 11 января 2018
    Золотой ключик

    Защита Балтии — ключ к трансатлантической безопасности, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на ежегодной "Снежной встрече".

  • Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
    Игра в реформы

    Власти Молдовы лишь имитируют видимость реформ, закрепленных в Соглашении об Ассоциации с ЕС, считает российский политолог.

  • Врач Рустам Мирсадиков
    Хирург от Бога

    Sputnik Таджикистан пообщался с талантливым хирургом Рустамом Мирсадиковым и узнал, как он оказался в русской глубинке, где помогает местным жителям.

  • Центр временного содержания иностранных граждан в Приморье
    Курс на Приморье

    Узбекистанцы могут заменить граждан КНДР на рабочих местах в Приморье, уже есть предварительные договоренности с консулом Узбекистана.

  • В мемориальный комплекс Маарьямяги входит и братская могила моряков с эсминцев «Автроил» и «Спартак», захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами
    Сказал, как отрезал

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине сносить не будут, но его необходимо отремонтировать.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кинологическая служба
"Европейцы", "азиаты" и "кавказцы" на военной службе
Путин об исполнителях провокации с беспилотниками в Сирии
Путин рассказал об исполнителях провокаций на базах в Сирии
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia