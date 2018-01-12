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Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Краснодарский край

Телефонный разговор Путина и Эрдогана: САР, террористы, отрасль энергетики

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Ситуацию в Сирии и вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались главами России и Турции в телефонном разговоре, сообщается на официальном сайте Кремля.

Флаги России и Турции
© Sputnik
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Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития торгово-экономических связей, сделав акцент на дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего в энергетической отрасли.

Относительно ситуации в Сирии была подчеркнута важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей. Речь в частности шла о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации.

Владимир Путин обратил внимание на недавние атаки беспилотными летательными аппаратами российской авиационной базы "Хмеймим". В связи с этим предполагается активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии.

В качестве приоритетной задачи отмечено политическое урегулирование конфликта в Сирийской Арабской Республике. Более подробное обсуждение этой задачи и конкретные предложения станут предметом предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Условлено продолжить регулярные личные контакты.




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