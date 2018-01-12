Полный бред: Захарова вступилась за Инала Ардзинба

СУХУМ, 12 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Полным бредом назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова реакцию украинских СМИ на присвоении классного чина Иналу Ардзинба.
"Господину Иналу Ардзинба был присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 3 класса. Это вызвало совершенно неадекватную реакцию у украинских СМИ. Нас просто завалили вопросами, при чем, уже наши СМИ, потому что украинские журналисты представили все это в виде черной пропаганды. Все это было приравнено к какому-то воинскому званию, чуть ли не генерал-майора, за проведения чуть ли не террористических компаний на территории Украины. Полный бред", — заявила Захарова.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что ей непонятно "неравнодушное" отношение украинских СМИ к Иналу Ардзинба и ей уже не первый раз приходится это комментировать.
Она предположила, что такое отношение к молодому политику со стороны СМИ Украины может быть связано с кадровым кризисом в этой стране и желанием найти внешних врагов.
"Я могу украинским СМИ посоветовать заняться фокусировкой на собственных политических, экономических и социальных проблемах своей страны. Не искать внешних врагов и, тем более, не придумывать такие новости, которые потом тиражируются. Лучше анализировать выполнение Киевом Минских соглашений", — сказала Мария Захарова.
Инал Ардзинба, уроженец Сухума, занимает должность начальника департамента Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса входит в высшую группу чинов федеральных государственных гражданских служащих.