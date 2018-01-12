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Брифинг официального представителя министерства иностранных дел РФ М. Захаровой

Полный бред: Захарова вступилась за Инала Ардзинба

© Фото: Кирилл Каллиников
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Указом президента России Владимира Путина Иналу Ардзинба был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Полным бредом назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова реакцию украинских СМИ на присвоении классного чина Иналу Ардзинба.

Инал Ардзинба
© Фото: предоставлено Николаем Калмыковым
Иналу Ардзинба присвоен классный чин действительного советника РФ 3 класса

"Господину Иналу Ардзинба был присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 3 класса. Это вызвало совершенно неадекватную реакцию у украинских СМИ. Нас просто завалили вопросами, при чем, уже наши СМИ, потому что украинские журналисты представили все это в виде черной пропаганды. Все это было приравнено к какому-то воинскому званию, чуть ли не генерал-майора, за проведения чуть ли не террористических компаний на территории Украины. Полный бред", — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что ей непонятно "неравнодушное" отношение украинских СМИ к Иналу Ардзинба и ей уже не первый раз приходится это комментировать.

Она предположила, что такое отношение к молодому политику со стороны СМИ Украины может быть связано с кадровым кризисом в этой стране и желанием найти внешних врагов.

"Я могу украинским СМИ посоветовать заняться фокусировкой на собственных политических, экономических и социальных проблемах своей страны. Не искать внешних врагов и, тем более, не придумывать такие новости, которые потом тиражируются. Лучше анализировать выполнение Киевом Минских соглашений", — сказала Мария Захарова.

Инал Ардзинба, уроженец Сухума, занимает должность начальника департамента Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса входит в высшую группу чинов федеральных государственных гражданских служащих.




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