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Подготовка к вылету самолетов ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Российский спецназ ликвидировал террористов, обстрелявших Хмеймим

Пресс-служба Минобороны РФ
Новости
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Террористы базировались рядом с западной границей провинции Идлиб.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Диверсанты, обстрелявшие 31 декабря базу Хмеймим, уничтожены российским спецназом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Президент РФ В. Путин встретился с представителями российских печатных СМИ и информагентств
© Sputnik. Григорий Сысоев
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Отмечается, что в спецоперации участвовали "все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии". Выяснилось, что террористы базировались рядом с западной границей провинции Идлиб.

"По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — рассказали в ведомстве.

Группа террористов 31 декабря обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое российских военных. На базе размещается авиагруппа ВКС России. Она поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов.

В декабре Владимир Путин объявил о выводе части контингента из республики, однако российские военные остались на базах в Хмеймиме и Тартусе.




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