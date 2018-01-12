Пользователи-невидимки: "аполитичный" Twitter борется с неугодным контентом

Сервис микроблогов Twitter, не раз заявлявший о своей аполитичности уличен в секретных запретах "неугодного" контента, действующих в компании.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. В ходе расследования, проведенного общественной организацией Project Veritas, выяснилось, что крупнейший в мире сервис микроблогов Twitter использует специальный метод цензуры и делает невидимыми для других участников общения аккаунты, в которых размещается "спорный контент". Об этом сообщается в материале RT. © Sputnik. Наталья Селиверстова Facebook и Twitter узнали о "российской активности" еще в 2015 году

Участники Project Veritas сняли на скрытую камеру некоторых сотрудников Twitter, которые поведали о мерах, применяемых в сервисе.

В Twitter действует особый метод цензуры, так называемый теневой бан, когда сервис с помощью специальных фильтров делает невидимыми аккаунты неугодных пользователей, которые размещают "не походщий" контент. При этом заблокированный пользователь не подозревает о происходящем, так как продолжает видеть свои твиты.

Об этом Project Veritas сообщил бывший инженер-программист Twitter Абхинав Вандреву. Журналисты опубликовали запись беседы с ним, сняв ее на скрытую камеру.

"Есть такая тактика — теневой бан. Она позволяет получить абсолютный контроль. Смысл в том, что ты банишь кого-то, но он об этом не подозревает. Он продолжает постить свой контент, но его никто не видит. Эти пользователи думают, что никто не реагирует на их контент, тогда как на самом деле он просто ни у кого не отображается", — рассказывает Вандреву.

По мнению Project Veritas, несмотря на то, что во внутренних распоряжениях Twitter утверждается, что меры направлены на недопущение агрессивного и оскорбительного поведения в сети, такую политику компания осуществляет только в отношении тех пользователей, которые придерживаются нелиберальных взглядов.

Помимо прочего, источники в компании утверждают, что в сервисе действуют списки белых и черных аккаунтов. Те, кто находятся в белом списке, получают приоритет в результатах поиска, даже если не пользуются популярностью и не имеют большого количества подписчиков. А сообщения пользователей из черного списка, наоборот, исключаются из результатов поиска и лент других пользователей Twitter.

Исполнительный директор Project Veritas Рассел Верни в эфире RT рассказал, что Twitter проявляет лицемерие, делая заявления о свободе слова, в то же время подвергая пользователей цензуре за неправильные политические предпочтения.

"Переходит ли Twitter границы дозволенного? Если он добровольно предоставляет информацию американскому правительству, то, на мой взгляд, да. Однако следует учитывать, что каждый раз, заходя на сайт, пользователь соглашается соблюдать его правила. Политика конфиденциальности Twitter даёт соцсети право использовать любую информацию, когда-либо опубликованную на сайте, даже если она была удалена. Они могут хранить и передавать эти данные. Мы предоставляем таким компаниям огромное количество сведений. Они во всеуслышание заявляют, что хотят быть площадкой, где люди смогут свободно выражать своё мнение, и в то же время подвергают контент цензуре, контролируют, какие сообщения можно читать, а какие нет. И это настоящая проблема", — считает Верни.

Расследования в отношении Twitter не первое разоблачение недобросовестных действий интернет-гигантов, которое провела организация Project Veritas и сделала достоянием общественности.

В октябре 2017 года журналисты проекта обнародовали беседу с главным куратором по брендам YouTube Эрнестом Петти. На видеозаписи он признал, что портал вмешивается в работу алгоритмов и напрямую влияет на рейтинг видеоконтента.

Директор по связям с общественностью Project Veritas Стивен Гордон в эфире RT сообщил, что в настоящее время интернет-гиганты продолжают набирать вес и влияние, превращаясь чуть ли не в монополии, которые вступают между собой в сговор.