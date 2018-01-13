Эксперты назвали сроки прибыльности майнинга криптовалют

В течение ближайших пяти лет майнинг криптовалют будет прибыльным, сошлись во мнении эксперты, передает РИА Новости.

Краткосрочно рентабельный бизнес

Как отмечает член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин, климат и стоимость электроэнергии в России создают ситуацию, выгодную для майнинга.

"Стоит обозначить, что Россия обладает рядом преимуществ для майнинга, в том числе, такими как относительная дешевая электроэнергия и холодный климат, что, опять таки, помогает сэкономить затраты на охлаждение майнингового оборудования в процессе работы. Не удивительно, что появляются крупные игроки, которые уже на инфраструктурном уровне, таком как приобретение электростанций, минимизируют свои затраты на процесс майнинга", — пояснил он.

"С точки зрения России, это перспективное направление, так как чем больше биткоинов и другой криптовалюты будет "намайнено", тем больше ее окажется на руках у соотечественников и тем больше налогов поступит в наш бюджет (так как скоро будет принят закон о налогообложении майнинга)", — добавляет Дворянкин.

Директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов также считает майнинг рентабельным: "С точки зрения экономики рентабельность майнинга сейчас очень высокая, окупаемость средних по размеру проектов составляет менее года. Основная статья операционных расходов — электричество, поэтому покупка собственных генерирующих мощностей логична. Риски таких проектов — продолжительное снижение стоимости криптовалют".

"По разным оценкам, текущее потребление электроэнергии только сетью биткоин составляет около 30 тысяч ГВт.ч в год (установленная мощность — 3400 МВт), что больше чем потребляет Ирландия или многие африканские страны", — отметил он.

Старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук рассказал, что выгодность майнинга уже начала снижаться: "За последний год рентабельность майнинга заметно снизилась — число майнеров возросло, а сложность "добычи" каждой следующей единицы биткоина (или другой криптовалюты) также возросла".

"На текущий момент наибольший интерес представляет промышленный майнинг. В случае реализации проекта по майнингу основные затраты идут не на электроэнергию и зарплату обслуживающему персоналу, а на покупку оборудования на базе процессоров и видеокарт", — также рассказал он.

По его оценке, промышленные майнинговые фермы на 250 КВт стоят порядка 20-50 миллионов рублей, в зависимости от качества. "Мощность Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии может обеспечить порядка 30-40 таких ферм – это потребует вложений порядка 1 миллиарда рублей. При успешной реализации срок окупаемости проекта составит порядка года, что делает его привлекательным для инвесторов", — подсчитывает Ткачук.

Дальнейшие перспективы

Как считает руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев, интерес к майнингу постепенно будет угасать.

"Использование электромощностей будет актуально, пока доминирующим на рынке криптовалют алгоритмом будет оставаться PoW (proof of work — доказательство выполнения работы). Однако в перспективе пяти лет майнинг перестанет быть таким прибыльным бизнесом, поскольку все большее распространение будут получать другие алгоритмы, в частности PoS (proof of stake — доказательство доли владения), в основе которых лежат принципы, не предполагающие конкуренцию мощностей", — рассказал он.

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Аналогичное мнение высказал и Дворянкин: "Надо понимать, что протокол биткоина proof of work — это то, с чего началась эпоха блокчейна. Учитывая его высокую энергоемкость, он не может доминировать вечно, и, вероятно, в среднесрочной и точно в долгосрочной перспективах основными станут более энергоэффективные валюты на данном протоколе — тот же Etherium".

"Также ожидается, что протоколы PoS и другие, потребляющие гораздо меньше энергии, станут более востребованы. С этой точки зрения инвестиции в инфраструктуру электросетей могут быть не так очевидны", — добавил он.

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин, в свою очередь, назвал эти прогнозы "естественным отбором".

"Это естественный отбор, когда одна бизнес-модель меняет другую. Несмотря на то, что вопросы касательно уплаты налогов в майнинге еще не решены, это абсолютно легальный процесс", — заявил он.

По словам Щельцина, проект с электростанцией будет полезен не только ее владельцу, но и региону — он получит налоговые поступления и уменьшит риск закрытия электростанции. "Учитывая, что майнинг криптовалют — высокорискованный бизнес, доходность может быть выше среднего или отрицательна в зависимости от ситуации на рынке", — заключил он.