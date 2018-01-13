Подача документов для выдвижения на выборы президента РФ завершена

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Желающие сдать документы для выдвижение на выборы в президенты РФ могли сделать это до 12 января 2018 года, передает РИА Новости.

Далее наступает этап регистрации. Имена прошедших регистрацию кандидатов включат в избирательный бюллетень.

Период подачи документов самовыдвиженцами, желающими принять участие в кампании, завершился 7 января — в тот день ЦИК принимал их до полуночи. У кандидатов от партий было для этого немного больше времени — до 12 января включительно, когда Центризбирком также был открыт для приема документов до 24.00 мск.

Документы в этот последний день выдвижения успели подать еще три кандидата. Менее чем за час до завершения периода выдвижения пакет документов в ЦИК подала директор "Центра молодости и долголетия" в Саратове Марина КопЕнкина, которая идЕт на выборы от "Родной партии".

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Участков для голосования на выборах президента РФ в Абхазии будет больше

В пятницу днем в ЦИК с документами пришли депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый "Коммунистической партией социальной справедливости" и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая на этот раз баллотируется от "Народной партии России". Обе партии ранее в этот же день провели свои предвыборные съезды. Ещё две партии, ранее уведомившие ЦИК о проведении съездов 12 января, отменили свои мероприятия, речь идет о Демократической партии и "Гражданской позиции".

Волынец ранее уже подавала в ЦИК документы как кандидат партии «Народ против коррупции», но 10 января получила отказ из-за допущенных нарушений. В частности, партия с опозданием уведомила избирком о проведении своего предвыборного съезда, кроме того на некоторых документах об имуществе и расходах отсутствовала подпись самого кандидата.

После приема документов от выдвиженцев у ЦИК есть пять дней для их проверки и принятия решения о регистрации уполномоченных представителей партии, выдвинувшей кандидата, и уполномоченных по финансовым вопросам. После этого кандидат сможет открыть предусмотренный законом специальный счет для формирования своего избирательного фонда и начать кампанию, в том числе сбор подписей избирателей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов).

Как сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, на 12 января Центризбирком получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на пост президента РФ от 70 субъектов выдвижения, из них 24 — от партий, а остальные — от граждан. Она напомнила также, что из 46 заявленных потенциальных самовыдвиженцев в ЦИК поступили документы от 15 кандидатов. Двое из них успешно прошли этап выдвижения и открыли специальные избирательные счета, а значит могут собирать подписи и вести агитацию.

Так, участие в избирательной кампании по выборам президента РФ сейчас продолжают действующий глава государства Владимир Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.

© Фото: РИА Новости/Илья Питалев Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства

Ранее ЦИК принял решение о регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова, но впоследствии по инициативе ЦИК регистрация была отменена решением Верховного суда РФ, поскольку стало известно о наличии у кандидата вида на жительство в другом государстве, что не позволяет ему участвовать в выборах.

Кроме того, двенадцати кандидатам-самовыдвиженцам по разным причинам было отказано в регистрации групп избирателей. Отказы получили борец за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик, жена муфтия Дагестана и главный редактор журнала «Ислам» Айна Гамзатова, предприниматель Владимир Кузнецов, шоумен и президент ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли, журналист Олег Лурье, оппозиционер и блогер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский, самопровозглашенный "президент СССР" Тристан Присягин, руководитель центра "Сотвори добро" Василий Пугачев, глава оренбургского отделения "ПАРНАС" Сергей Столпак, IT-специалист из Челябинска Виктор Черепнин и челябинский бизнесмен Андрей Яцун.

Причинами отказа послужило отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права, а также меньшая, чем требуется по закону, численность группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения. В ряде случаев отказано было из-за отсутствия нотариального заверения протокола регистрации членов группы избирателей, непредставления или ненадлежащего представления документов, несвоевременного уведомления о проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.

Что касается партийных кандидатов, к настоящему моменту ЦИК уже зарегистрировал уполномоченных представителей 14 партий, которые выдвинули своих кандидатов. Все они открыли избирательные счета и начали кампании, а двое из них — Владимир Жириновский от ЛДПР и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, — уже прошли и процедуру регистрации. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, собирать подписи избирателей им было не нужно. Но, как и всем кандидатам, на этапе регистрации им нужно было представить в ЦИК ряд документов — в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов.

© Фото: РИА Новости/Николай Хижняк Росторгпредство в Абхазии участвует в организации выборов президента РФ

Кандидатам от непарламентских партий нужно для регистрации заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, а самовыдвиженцам — минимум 300 тысяч. Сбор подписей уже могут осуществлять 12 кандидатов от партий, открывших счета. Это Роман Худяков от партии «ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. Ответственность)", Григорий Явлинский от партии "Яблоко", Борис Титов от "Партии роста", Эльвира Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Антон Баков от "Монархической партии", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Екатерина Гордон от Партии добрых дел, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ", Михаил Козлов от "Партии социальной защиты", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Наталья Лисицына от партии "Российский объединенный трудовой фронт" (РОТ-Фронт).

Представителям трех партий — "Женский Диалог", "Партия малого бизнеса России" и "Народ против коррупции" — ЦИК ранее отказал в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов. Партии выдвигали на президентские выборы Елену Семерикову, Юрия Сидорова и Ирину Волынец соответственно.

Кандидат от «Социал-демократической партии России» Сираждин Рамазанов подавал в ЦИК документы для выдвижения на предстоящих выборах, но отказался от дальнейшего участия в кампании. Документы по выдвижению кандидата от «Российской социалистической партии» Ирины Гагитэ сейчас находятся на рассмотрении в Центризбиркоме, как ожидается, ведомство в понедельник вынесет решение в отношении этого кандидата.

Документы на регистрацию кандидатов ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января. После их приёма у ведомства есть десять дней для проверки на достоверность подписей и других документов, таким образом, к 10 февраля, вероятно, определится список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень. Пока никто из кандидатов не представил в Центризбирком подписные листы, хотя некоторые сбор подписей уже ведут.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.