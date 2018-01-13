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Юнкер назвал причину, по которой Турция не может вступить в ЕС

© Sputnik. Владимир Астапкович
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Власти Турции после вооруженной попытки переворота в стране провели массовые аресты, в том числе, журналистов, все это привело к приостановке переговорного процесса о вступлении Турции в Евросоюз.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Власти Анкары не могут рассчитывать на вступление в ЕС, пока не освободят из турецких тюрем всех журналистов, сказал председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что отношения с Турцией очень важны для всего Евросоюза. Но напомню, я уже говорил это, что Турция гигантскими шагами отдаляется от своих прежних европейских амбиций. Посмотрим, какого прогресса Турция добьется в ближайшие месяцы. Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты", — сказал Юнкер журналистам на пресс-конференции в Болгарии. Пресс-конференция транслируется службами ЕК.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.




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