Клинцевич: США ломают соотношение сил в мире, но РФ этого не допустит

Власти США утверждают, что Россия не принимает предложения США по новому раунду ядерного разоружения.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Все разговоры руководства США о ядерном преимуществе России исходят из желания нарушить баланс в ядерной сфере, уверен первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости.

В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post, утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

"На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие. Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Но дело обстоит как раз наоборот, отметил сенатор.

"По массиву стратегических ядерных вооружений мы серьезно уступаем США. Согласно известному договору, и с той и с другой стороны должны остаться не более 1550 боеголовок. И если США еще опускаться и опускаться до этой цифры, то нам расти и расти", — добавил он.

По мнению Клинцевича, конечная цель доктрины очевидна: "сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене", но "подобного развития событий Россия никогда не допустит", — подчеркнул он.

По его словам, заниматься детальным анализом доктрины еще рано, но определенные основополагающие позиции, зафиксированные в ней, несомненно, сохранятся в окончательном варианте, и они вызывают беспокойство.

"Например, доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами. По сути дела доктрина дает карт-бланш на применение ядерного оружия", — полагает законодатель.

Клинцевич считает, что президент США Дональд Трамп только-только начал осваиваться в Белом доме, и в будущем "от него можно ожидать и еще более резких шагов".