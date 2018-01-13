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Керченская паромная переправа

Полевая кухня начала работу в районе Керченской переправы

© Sputnik. Сергей Мальгавко
Новости
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Более 500 транспортных средств ожидают открытия Керченской паромной переправы с двух сторон.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Людей, ожидающих в портах Керченской паромной переправы, которая закрыта из-за сильного ветра, кормят в полевой кухне, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская, перадает РИА Новости.

Движение паромов приостановлено из-за сильного ветра минувшей ночью. Ранее пресс-служба республиканского управления МЧС информировала о том, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с арктическим циклоном.

Керченская паромная переправа
© Sputnik. Константин Чалабов
Сильный ветер внес изменения в работу Керченской паромной переправы

По словам Дятловской, согласно последним данным, со стороны Крыма в очереди ожидают 213 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, со стороны Краснодарского края — 322, в их числе 22 автобуса.

"В обоих портах пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты. В порту «Кавказ» совместно с администрацией города Темрюк организовано бесплатное горячее питание, работает полевая кухня", — сказала РИА Новости Дятловская.

Кроме того, по ее словам, на накопители "Кавказ-2" (около поселка Ильич) открыли столовую, где по доступным ценам можно поесть.

"Автобус детей, следующих из Брянска в Крым, расселен в поселке Кучугуры", — сказала собеседница агентства.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года




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