Из универмага Harrods уберут памятник Леди Диане и Доди аль-Файеду

До 2010 года универмаг принадлежал египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду, отцу Доди, потом он продал его членам королевской семьи Катара.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду вернут хозяйну, перадает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Мемориал был установлен в универмаге Harrods в Лондоне более 10 лет назад.

В заявлении универмага говорится, что решение убрать памятник связано с сообщением принца Гарри о намерении почтить память матери, установив ее статую в Кенсингтонском дворце.

"Мы благодарны Qatar Holdings за сохранение мемориала Доди и Дианы в Harrods до настоящего момента. Это позволило миллионам людей отдать дань памяти и уважения этим двум замечательным людям. Пришло время отвезти их домой", — заявил представитель семьи аль-Файедов.

Мемориал "Невинные жертвы" находится на цокольном этаже Harrods. Изготовленная по заказу Мухаммеда аль-Файеда в 2005 году скульптурная композиция изображает Диану и Доди, танцующих на фоне волн.

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В ночь на 31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине, кинопродюсер Доди аль-Файед и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

По итогам слушаний присяжные заседатели пришли к выводу, что причиной гибели принцессы Дианы и Доди аль-Файеда стали противозаконные действия журналистов таблоидных изданий, преследовавших их машину, и неосторожное управление машиной водителем Анри Полем. Главной причиной аварии было названо вождение Анри Полем автомобиля в нетрезвом виде.

Принцесса Диана была похоронена в семейном поместье Элторп в графстве Нортгемптоншир, на уединенном острове посреди озера.