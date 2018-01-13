23:07 13 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Универмаг Harrods в Лондоне

Из универмага Harrods уберут памятник Леди Диане и Доди аль-Файеду

REUTERS/Toby Melville
Новости
Получить короткую ссылку
31 0 0

До 2010 года универмаг принадлежал египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду, отцу Доди, потом он продал его членам королевской семьи Катара.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду вернут хозяйну, перадает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Мемориал был установлен в универмаге Harrods в Лондоне более 10 лет назад.

В заявлении универмага говорится, что решение убрать памятник связано с сообщением принца Гарри о намерении почтить память матери, установив ее статую в Кенсингтонском дворце.

"Мы благодарны Qatar Holdings за сохранение мемориала Доди и Дианы в Harrods до настоящего момента. Это позволило миллионам людей отдать дань памяти и уважения этим двум замечательным людям. Пришло время отвезти их домой", — заявил представитель семьи аль-Файедов.

Мемориал "Невинные жертвы" находится на цокольном этаже Harrods. Изготовленная по заказу Мухаммеда аль-Файеда в 2005 году скульптурная композиция изображает Диану и Доди, танцующих на фоне волн.

Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото.
© AFP 2018/ JUSTIN TALLIS
Елизавета II в 90: константа на фоне перемен

В ночь на 31 августа 1997 года Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине, кинопродюсер Доди аль-Файед и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

По итогам слушаний присяжные заседатели пришли к выводу, что причиной гибели принцессы Дианы и Доди аль-Файеда стали противозаконные действия журналистов таблоидных изданий, преследовавших их машину, и неосторожное управление машиной водителем Анри Полем. Главной причиной аварии было названо вождение Анри Полем автомобиля в нетрезвом виде.

Принцесса Диана была похоронена в семейном поместье Элторп в графстве Нортгемптоншир, на уединенном острове посреди озера.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Несусветная чушь!

    Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Несусветная чушь!

    Представитель МИД РФ высмеяла включение Азербайджана в список стран с террористической угрозой, обвинив составителей отчета Госдепа в незнании реалий этой страны.

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Зима в горах Осетии
Снег в Южной Осетии: зимние фотографии
Пушистый курьер, или Необычный способ доставки еды на дом
Пушистый курьер, или Необычный способ доставки еды на дом
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia