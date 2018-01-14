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Турецкие военные

Танки и другую военную технику перебросила Турция на границу с Сирией

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Власти Турции решили укрепить границу с Сирией в южной провинции Хатай.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. С целью усиления пограничных частей на границе Турции и Сирии, Анкара перебросила туда колонну военной техники, сказал источник в вооруженных силах, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

Сотрудники самого Anadolu засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, располагающихся на северо-западе Сирии и подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG). По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.




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