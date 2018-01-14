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Керченская переправа

Вторые сутки не работает паромная переправа в Крым

© Sputnik. Виталий Тимкив
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Ранее сообщалось, что 13 января полевая кухня начала работать у паромной переправы.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Более 900 транспортных средств ожидают открытия Керченской паромной переправы, которую закрыли из-за сильного ветра сутки назад, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская, передает РИА Новости.

Движение паромов приостановлено из-за сильного ветра в ночь на 13 января. Ранее пресс-служба республиканского управления МЧС информировала о том, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с арктическим циклоном.

Керченская паромная переправа
© Sputnik. Сергей Мальгавко
Полевая кухня начала работу в районе Керченской переправы

"В порту "Кавказ" ожидают легковых машин — 160, автобусов — 35, грузовых и малотоннажных — 380. В порту "Крым" легковых — 38, автобусов — 14,грузовых и малотоннажных — 300", — сказала Дятловская.

Ранее в "Морской дирекции" отметили, что штормовое предупреждение, по имеющимся прогнозам, продержится до обеда 14 января. Как только позволит погода, переправа снова откроется, движение паромов будет осуществляться по фактической погоде.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополя сейчас является главной транспортной артерией, связывающей полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года




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