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Глобус

На глобусах французского производства Крым признали российским

© Sputnik. Алексей Мальгавко
Новости
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Ранее в КНДР вышел атлас мира, на котором территория Крыма обозначена российскими цветами.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Во Франции появился в продаже глобус, где Крым обозначен как часть России, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Россия 24".

Глобусы обнаружила секретарь украинского посольства во Франции Ирена Карпа. Выяснилось, что их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.

Маяк торгового порта Ялты
© Sputnik. Сергей Мальгавко
На картах КНДР Крым признали частью России

В Киеве не раз резко реагировали на случаи публикации каких-либо материалов, в которых принадлежность полуострова Украине подвергалась бы сомнению. Так, в ноябре в МИД страны возмутились из-за того, что американская газета New York Times в своей статье пометила Крым на карте как "спорную территорию".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".




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