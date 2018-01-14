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Керченская паромная переправа

Начала работу Керченская паромная переправа

© Sputnik. Константин Чалабов
Новости
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Паромная переправа в Крым была закрыта в ночь на 13 января из-за сильного ветра.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Возобновилось паромное сообщение с Крымом, после того как прошло более суток с момента закрытия переправы из-за непогоды, сообщает компания-оператор переправы "Морская дирекция", сообщает РИА Новости.

Движение паромов было приостановлено из-за сильного ветра в ночь на 13 января. За это время по обе стороны пролива скопилось около тысячи ожидающих возобновления работы переправы транспортных средств.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактической погоде", — сообщили в "Морской дирекции".

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.




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