Аполлон Гургулия: компьютерный томограф восстановят в ЦРБ Абхазии

Республиканская больница сделала заявку в Россию на ремонт компьютерного томографа, который вышел из строя.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. В течение 2018 года в Республиканской больнице восстанавят работу компьютерного томографа, рассказал в Sputnik главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

"В нашей больнице одна из главных проблем – отсутствие компьютерного томографа. Потому что, когда приводят больного, в первую очередь мы делаем рентген, узи, берем анализы, безусловно, но когда на месте есть компьютерный томограф, то поставить диагноз и уже дальше выстроить тактику лечения, конечно же, быстрее и удобнее. Но в течение этого года мы восстановим томограф в ЦРБ", – сказал он.

Гургулия отметил, что проблемы есть не только с томографом, но и другой техникой.

"Мы сделали заявку по тому оборудованию, которое у нас отсутствует или же нуждается в ремонте", – отметил он.

Что касается кадров, то здесь, по словам главврача Республиканской больницы, проблем нет.

"Уже на протяжении более 20 лет наши специалисты получают образование в России. В нашей больнице работают более 180 врачей", – добавил Гургулия.

И по программе Министерства здравоохранения Абхазии, каждый специалист раз в пять лет отправляется на повышение квалификации в Россию.