Нападение в пермской школе: более 700 человек эвакуированы, 8 раненых

В результате нападения двух неизвестных с ножами ранены восемь учеников и одна учительница, один из учеников и учительница находятся в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Из пермской школы №127 после нападения неизвестных с ножами эвакуированы 750 человек, в том числе почти 700 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности.

"Во время ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены", — говорится в релизе.

По данным ведомства, трех школьников с ранениями отвезли в детскую клиническую больницу №15. Кроме того, как сообщал Минздрав региона, в городской клинической больнице №4 с тяжелыми травмами находятся учительница и 16-летний школьник, им проводят операции.

Остальных школьников осматривают врачи. Всего, как сообщали РИА Новости в министерстве территориальной безопасности, ножами ранены восемь учеников и одна учительница.

Во время нападения часть раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи, отмечает Минздрав.

По данным ведомства, бригады "скорой" прибыли на место ЧП в течение 10 минут после вызова. На месте работали восемь бригад: два реанимационных, два педиатрических и четыре линейных врачебных.

Нападавших, по данным властей, было двое. Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленники задержаны, но их мотивы пока неизвестны.

Пермская школа №127 была открыта в 1965 году, сейчас там работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.