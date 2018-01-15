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Причину инцидента в пермской школе назвали в СК РФ

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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По выясненным данным, ранения получили одиннадцать учеников и преподавательница, при этом, по данным властей, учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Драка на ножах двоих учеников из-за "личной неприязни" послужила поводом инцидента в пермской школе, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

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В ГУМВД сообщили, что один из учеников, начавших драку на ножах состоял на учете в психоневролоническом диспансере.

По его словам, в это время в классе шел урок.

"По предварительной версии, драка с ножами между учениками произошла на почве личных неприязненных отношений. В это время шел урок, учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников", — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, ранения получили девять учеников и преподавательница, при этом, по данным властей, учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии.

Пермская школа №127 была открыта в 1965 году, сейчас там работают 68 учителей. В школе 47 классов, в которых обучается 1216 детей, углубленно им преподают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла.




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