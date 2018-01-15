РФ надеется, что конгресс нацдиалога Сирии активизирует работу ООН в Женеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил инициативную роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, выразил надежду, что конгресс нацдиалога Сирии станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию в САР в Женеве, сообщает РИА Новости.

Как ожидается, конгресс нацдиалога Сирии состоится 29-30 января в Сочи.

"Надеюсь, что инициатива сирийского конгресса национального диалога тоже будет играть роль стимула для ООН, чтобы она активизировала свою работу", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Лавров отметил инициативную роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации. Их режим при всех попытках спровоцировать его развал сохраняется, несмотря на отдельные нарушения.

"В любом случае сочинский конгресс нацелен на то, чтобы помочь переговорам в Женеве", — сказал глава МИД РФ.