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Обручальные кольца.

Любовь зла: женщина вышла замуж за призрака пирата Карибского моря

© flickr.com/
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Жительница Великобритании арендовала лодку для проведения брачного ритуала и зачитала брачные клятвы в международных водах.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Аманда Тиг из Великобритании вышла замуж за призрака пирата Карибского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.

​Мужем 45-летней британки стал некий Джек (его фамилия неизвестна), который умер несколько столетий назад. По мнению Аманды, именно он стал прототипом Джека Воробья — главного героя "Пиратов Карибского моря".

Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах. Вместе с Амандой на торжестве находились ее родственники и друзья.

Как рассказала журналистам новобрачная, это самые лучшие отношения, которые она могла себе представить.

В 2015 году британка Софи Теннер вышла замуж за саму себя и даже измена с реальным мужчиной не смогла разрушить ее брак.

Также недавно стало известно, что американка Нурул Махджабин Хассан готовится к свадьбе с тетрисом, до этого у нее были отношения с калькулятором по имени Пьер.




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