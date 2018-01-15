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Рассмотрение жалобы на домашний арест Кирилла Серебренникова

Расследование дела режиссера Серебренникова завершено

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Статья, вменяемая Серебренникову, не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.

"Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство ", — сказала защитница.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей.




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