Расследование дела режиссера Серебренникова завершено

Статья, вменяемая Серебренникову, не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.

"Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство ", — сказала защитница.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь об организации хищения 68 миллионов рублей.