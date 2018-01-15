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Россия выйдет на безвизовый режим со странами СИЛАГ в ближайшие 2 года

© flickr.com/ Charles Dyer
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Со всеми странами Центральной Америки и Карибского бассейна, за исключением 4-5 стран, у России действует безвизовый режим.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Россия собирается выйти на безвизовый режим со всеми странами Южной Америки и Карибского бассейна в ближайшие полтора-два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на своей итоговой пресс-конференции.

"У нас, по сути дела, за исключением 4-5 стран Центральной Америки и Карибского бассейна со всеми (в Латинской Америке) безвизовый режим. И я уверен, что в ближайший год, полтора-два всю зону СИЛАГ сможем превратить в безвизовую для РФ", — заявил Лавров.

СИЛАГ (Сообщество Латиноамериканских и Карибских государств) основано 23 февраля 2010 года. В состав СИЛАГ входят все независимые государства Северной, Центральной и Южной Америк, исключая США и Канаду.




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