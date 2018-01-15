Лавров озвучил основные темы международной политики 2017 года

В числе позитивных тенденций прошлого года Лавров назвал развитие евразийской интеграции, реализацию большого проекта с участием ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества и стран АСЕАН.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал среди основных тем международной политики 2017 года ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке и на Украине, а также развитие евразийской интеграции, сообщает РИА Новости.

"Насчет сюжетов – конечно же, это Сирия. Это такая проблема, в которой сходятся очень много интересов очень многих игроков", — ответил Лавров на вопрос журналистов, какие ключевые темы он бы включил в условный словарь 2017 года.

"Вторая тема – это, наверное, все остальное, что связано с регионом Ближнего Востока и Северной Африки, потому что сирийское урегулирование – это только часть сложнейшего хитросплетения проблем, которые в этом регионе существуют", — добавил министр. В этой связи он отметил Ливию, Йемен, палестино-израильское урегулирование, "которое зашло в глубокий тупик".

"Еще – Украина, наверное. Да, это тема, которая достаточно искусственно становится гораздо более масштабной, чем она того заслуживает. И рассматривается как оселок противостояния России и Запада в целом", — добавил Лавров.

Говоря о позитивных тенденций прошлого года, то Лавров вспомнил развитие евразийской интеграции, реализацию большого проекта с участием ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества и стран АСЕАН.

"Необходимо говорить об интеграционных процессах в более широком плане, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, деятельность АТЭС, деятельность группы двадцати, деятельность БРИКС. Это объединения, в которых воплотились тенденции современного мира, а именно объективный процесс формирования полицентричной системы международных отношений", — добавил глава МИД.