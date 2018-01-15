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Ситуация у школы № 127 в Перми

Школьников, пострадавших в пермской школе, прооперировали врачи

© Sputnik. Игорь Катаев
Новости
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Прооперированные школьники находятся в тяжелом состоянии в реанимации, как и учительница, которая получила ножевые ранения, спасая детей.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Двух школьников, пострадавших во время драки с ножами в пермской школе, прооперировали врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Ранее в минздраве сообщали, что операция проведена учительнице, которая получила ножевые ранения, спасая детей. Сообщалось, что ее состояние тяжелое, она в реанимации.

"В городской клинической больнице № 4 прооперировали … двух детей, они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое", — сказали в ведомстве.

По данным министерства, один из прооперированных детей имеет резаную рану шеи без повреждения сосудов, второй ребенок получил резаную рану глаза. Другие пострадавшие дети остаются в краевой детской клинической больнице, их состояние оценивается как средней тяжести, в основном они имеют резаные раны головы, плеч и рук.




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