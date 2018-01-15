Глава МИД РФ назвал приоритеты внешней политики РФ в 2018 году

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Лавров назвал приоритетные направления внешнеполитической деятельности РФ в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Среди приоритетов на 2018 год — сохранение договоренности по иранской ядерной программе, борьба с терроризмом в Сирии, кризис на Украине, урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР и палестино-израильское урегулирование.

Сделка по ядерной программе

Одним из приоритетов внешнеполитической деятельности 2018 году, по словам Лаврова, станет сохранение договоренностей по иранской ядерной программе.

© Sputnik. Владимир Трефилов Итоги 2017-го: на Западном фронте без перемен

Последние заявления США по иранской ядерной сделке в очередной раз дают основания сомневаться в их договороспособности, и не добавляют оптимизма и стабильности.

Однако, Россия, как отметил Лавров, не поддержит попытки США внести изменения в договоренности по иранской ядерной программе и надеется, что европейские страны будут также строго придерживаться условия сделки.

"Я очень надеюсь, что наши европейские партнеры, которых сейчас американцы, конечно же, будут очень сильно завлекать на свою сторону, очень надеюсь, что они будут придерживаться без каких-либо изъятий того, о чем записано во Всеобъемлющем плане действий (по иранской ядерной программе — ред.) и который, напомню, был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН, обязательной к исполнению всеми", — подчеркнул Лавров.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана веденные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

США теряют свои доминирующие позиции в мире

За два с половиной часа, в течение которых длилась пресс-конференция тема отношений России с США затрагивалась почти в половине вопросов.

© Sputnik. Григорий Сысоев Лавров озвучил основные темы международной политики 2017 года

По мнению Лаврова, США и исторический Запад теряют свои доминирующие позиции в мире.

"По мере того, как США и весь исторический Запад теряют свои абсолютно доминирующие позиции, которыми они наслаждались как минимум пять столетий, и по мере того, как появляются в результате естественного хода истории новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния, по мере того, как необходимо адаптировать международную систему к вовлечению этих новых центров силы в процессы равноправного диалога, США, к сожалению, срываются на методы, которые нелегитимны и которыми они пытаются остановить сокращение своей относительной роли в мировой политике", — сказал Лавров в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Отношения Москвы и Вашингтона

Лавров отметил, что Москва сожалеет, что Вашингтон и его союзники продолжают руководствоваться в своей внешней политике исключительно языком ультиматумов, и подчеркнул при этом, что хоть Россия "не может не отвечать на враждебные действия" США, она не действует по принципу "око за око".

"Но всегда стараемся делать это аккуратно, мы не бросаемся безоглядно "зуб за зуб, око за око" — нет. Но терпеть все абсолютно незаконные действия, я сейчас не упомянул о беспрецедентном случае — захвате дипломатической собственности — не реагировать на все это нельзя", — отметил министр.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа боится конкуренции на международной арене по целому ряду направлений.

"Мне кажется, в действиях нынешней администрации США (как и в действиях администрации (Барака — ред.) Обамы, это наследие, к сожалению, несмотря на линию президента Трампа в ходе предвыборной кампании, сохранилось, где-то даже стало более насыщенным, более напористым) ощущается боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер: энергетика, поставки газа в Европу", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Ситуация в Сирии

Говоря о ситуации в Сирии Лавров заметил, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.

"(Госсекретарь США) Рекс Тиллерсон, как и (его предшественник) Джон Керри, неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая и спецназ на земле, является уничтожение террористов, уничтожение ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Но сейчас, даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожена, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии", — сказал министр.

© Sputnik. Григорий Сысоев РФ надеется, что конгресс нацдиалога Сирии активизирует работу ООН в Женеве

"Буквально вчера было объявлено о новой инициативе, о том, что США хотят помочь так называемым Силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это обозначает обособление огромной территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат… И объявления о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США — это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии" — добавил глава МИД РФ.

По его словам, США не содействуют разрешению конфликта в Сирии, а пытаются сменить режим в Дамаске.

"Между администрациями (бывшего президента США Барака — ред.) Обамы и (действующего главы государства Дональда — ред.) Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

При этом министр выразил надежду, что конгресс национального диалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января, станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию в Сирии в Женеве.

"Надеюсь, что инициатива сирийского конгресса национального диалога тоже будет играть роль стимула для ООН, чтобы она активизировала свою работу", — сказал он.

Ситуация вокруг КНДР

Отвечая на вопросы по ситуации вокруг ядерной программы КНДР, Лавров заявил о готовности России "сопровождать" диалог США и КНДР по этой теме.

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Он напомнил, что Россия и Китай предлагают заморозить любые конфронтационные действия вокруг Корейского полуострова.

"Как вы знаете, у нас с Китайской Народной Республикой есть совместная инициатива, которая касается перехода от конфронтации к политическому урегулированию проблемы, которая возникла на Корейском полуострове. Для начала мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего, действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организация крупномасштабных маневров, которые Соединенные Штаты с Республикой Корея, а затем и Японией проводили и проводят в этом регионе", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, когда такое "замораживание", мораторий на недружественные, конфронтационные шаги вступит в силу, Россия будет активно поддерживать прямые контакты между наиболее заинтересованными сторонами.

"Это, конечно же, если говорить о ядерной проблеме, это, прежде всего, Пхеньян и Вашингтон. Но будем готовы сопровождать и двусторонний диалог и в рамках так называемого шестистороннего процесса с участием также России, Китайской Народной Республики, Японии и Республики Корея", — добавил глава МИД РФ. По его словам, наверное, это самое важное, что сейчас Россия и Китай решают на взаимной повестке дня.

Кризис в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неверным трактовать кризис на Украине через призму противостояния России и Запада, более того, отказ от такого толкования позволил бы урегулировать ситуацию.

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace Эрдоган пригрозил уничтожить отряды, создаваемые США на севере Сирии

"(Украина) — это тема, которая искусственно становится гораздо более масштабной или делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом в целом. Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным", — заявил министр.

Он пояснил, что если бы страны Запада "отошли от этой оценки, этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояния между "авторитарной" Россией и "либеральным" Западом, сконцентрировались бы вместо этого на том, что написано в минских договоренностях, — там все предельно ясно, предельно четко и какому-либо двойному толкованию не подлежит". "Тогда бы, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", — сказал он.

Глава МИД Сергей Лавров заверил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму, и отметил, что состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

"Национальный состав контингента в соответствии с нашим предложением, в соответствии с практикой ООН определяют стороны конфликта, то бишь его, это состав, нужно будет согласовывать с Киевом, Донецком и Луганском", — заявил министр.

Он напомнил, что предложение РФ о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миротворцев только на линии соприкосновения в Донбассе.

"У наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в соответствии с которым они передвигаются, — конечно, по согласованию со сторонами, — по обе стороны от линии соприкосновения и регулярно посещают территорию провозглашенных республик в Донецке и Луганске вплоть до границы с Россией, где они бывают за неделю до 20 раз. Наше предложение предполагает обеспечение охраны ООН для этих наблюдателей ОБСЕ повсюду, куда они передвигаются, где они патрулируют в соответствии со своим мандатом", — заявил министр.

Шансы прямого диалога Израиля и Палестины

Говоря о ситуации в палестино-израильскому урегулировании Лавров указал, что в нынешней ситуации шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной стремятся к нулю.

Министр напомнил, что МИД РФ уже говорил о пагубности и рисках, которые таит тупик в палестино-израильском урегулировании, а также комментировал ситуацию с объявлением президентом США Дональдом Трампом о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, Москва "прекрасно понимает те эмоции", которые сейчас испытывают палестинцы.

"Они действительно на протяжении многих лет, шаг за шагом, делали односторонние уступки, не получая ничего взамен. Причем они были готовы к прямым переговорам с израильтянами, без предварительных условий, мы были готовы принять их с этой целью на территории РФ", — указал министр.

Он также сообщил, что Москва надеется, что в ближайшее время пройдут консультации ближневосточного "квартета" (ЕС, ООН, РФ и США)

"Мы постоянно слышим последние несколько месяцев, что Соединенные Штаты вот-вот опубликуют, обнародуют некую большую сделку, которая все проблемы расставит по своим местам, которая всех удовлетворит. Мы такого документа или даже хотя бы заявления не видели и не слышали", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров отметил, что ситуацию с палестино-израильскими отношениями нельзя пускать на самотек, и необходимо в самое ближайшее время проконсультироваться с партнерами по "квартету", помимо США это ООН и Европейский союз, как быть дальше.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года.

*Запрещенная в России террористическая организация.