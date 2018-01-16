Умер лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов

Российский общественный и политический деятель Виктор Анпилов умер в возрасте 72 лет.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Госдумы Дарью Митину, которая поделилась информацией на своей странице в Facebook.

"Сегoдня, 15 января, пересталo биться сердце пламенного коммуниста, эрудита, полиглота, международника, рoдoначальника пoстсoветскoгo и ярчайшегo лидера междунарoднoгo кoммунистическогo движения … Виктoра Иванoвича Анпилoва", — написала она, отметив, что дата и место похорон будут сообщены позже.

Как сообщается на странице в Facebook самого Анпилова, причиной его смерти стал инсульт.

"Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", — говорится в сообщении.

Виктор Анпилов являлся российским и политическим деятелем, с 1992 по 2012 годы — председателем Исполкома общественно-политического движения "Трудовая Россия", а в период с 2012 по 2018 — почетным председателем партии.