Один из пострадавших в пермской школе находится в тяжелом состоянии

Школу № 127 в Перми, в которой произошла драка с поножовщиной и пострадали 15 человек, во вторник временно закрыли.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Один из учеников, пострадавших в драке с поножовщиной в пермской школе, находится в реанимации в тяжелом состоянии с положительной динамикой, угрозы жизни нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

Ранее главный врач пермской Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин сообщил РИА Новости, что пострадавшая учительница пришла в сознание, но пока не может разговаривать. При этом она все понимает, реагирует на просьбы, но еще находится на искусственной вентиляции легких. По его информации, подростки, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в состоянии средней тяжести, у их палат дежурят сотрудники полиции.

"По состоянию на 08:00 часов 16 января в городской клинической больнице №4 по-прежнему находятся трое пострадавших: двое молодых людей в состоянии средней тяжести, учительница находится в реанимации, состояние тяжелое, имеется положительная динамика. Девять школьников размещены в Краевой детской клинической больнице, состояние — средней тяжести, один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии с положительной динамикой, угрозы жизни нет", — говорится в сообщении краевого минздрава.

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в пермской школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.