Медведев заявил, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Новым вызовом для правительства и бизнеса назвал криптовалюты премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр РФ также отметил, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, но при этом технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью, как это случилось с интернетом.

Как заметил Медведев, теоретики предсказывали появление криптовалют еще в середине прошлого века.

"Тем не менее, это новый вызов и для правительств, и для бизнеса. И, кстати, для экспертов", — заявил Медведев, указав, что подходы к криптовалютам различны — от запретительных до либеральных.

"И всех сегодня волнует вопрос: где предел этой "криптовалютной гонке"? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции? Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Но сама технология — интернет — не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен", — сказал премьер.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).