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Чихающий мужчина в кровати

Будьте здоровы: британец разорвал глотку, пытаясь чихнуть

© Fotolia/ Photographee
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Мужчине пришлось неделю принимать пищу через трубочку.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина из Великобритании пытался не чихнуть и разорвал часть глотки, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал BMJ Case Reports.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. Врачи выяснили, что при надавливании на шею раздается потрескивающий звук. Томография показала, что в клетчатке средостения скопился воздух, а в нижней части глотки, где она соединяется с пищеводом, есть разрыв.

Очевидно, мужчина получил травму как раз при попытке сдержать чихание. Неделю пациенту пришлось принимать пищу через трубочку, но сейчас его состояние улучшилось.

Похожий инцидент произошел в прошлом году в США. Шестнадцатилетняя фанатка группы One Direction попала в больницу с коллапсом легких, после того как от души попела на их концерте.




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