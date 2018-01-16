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В Латвии примут собсвенный аналог акта Магнитского

© Sputnik. Игорь Зарембо
Новости
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Проект был разработан Сеймом и получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В Лавтии в ближайшее время будет принят закон, аналогичный акту Магнитского, в него включат россиян, которым запретят въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в Facebook депутата парламента республики Рихард Колс.

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По словам Колса, разработанный Сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии"

После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента.

США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина".

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября. Он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.




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