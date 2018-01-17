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Майнинг биткоинов на видеокарте

Майнеры добыли около 80% всех биткоинов

© Fotolia/ Archy13
Новости
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Эксперты считают, что после майнинга оставшихся 4,2 миллиона биткоинов цена на них вырастет.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Около 16,8 миллионов биткоинов уже добыли по миру, а это составляет порядка 80% этой криптовалюты, сообщает Sputnik Беларусь.

Не каждую криптовалюту можно майнить, есть такие, весь запас которых добывается сразу, больше они не выпускаются.

Лимит числа монет биткоина впервые упоминался в 2008 году в выпущенном создателем биткоина Сатоши Накамото документе. Там отмечалось, что максимальное количество биткоинов составляет 21 миллион.

За что получают криптовалюту майнеры и где взять биткоин, когда майнить уже будет нечего, разобрался Sputnik.

Награда за добычу

В настоящее время майнеры получают 12,5 биткоина за каждый намайненный блок, но награда за майнинг вполовину сокращалась каждые 210 000 блоков. Эксперты предполагают, что следующее сокращение состоится через два года. Тогда награда за майнинг блока будет составлять 6,25 биткоина.

Конференция Russian Blockchain Week 2017
© Sputnik. Евгений Биятов
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Блок – это массив данных, в который вносится информация о транзакциях, совершенных после создания предыдущего блока. В среднем один блок создается за десять минут. С ростом числа пользователей возрастает и количество времени, которое требуется для совершения одной транзакции. Единого центра управления этим процессом нет, каждую транзакцию подтверждают все участники сети – это и гарантирует децентрализацию в отличие от традиционной валюты.

Когда все биткоины будут добыты, давление на майнеров, возможно, сократится. Сейчас его ощутили на себе китайские добытчики биткоинов, так как власти государства дали указание властям провинций повлиять на сокращение этого процесса. Одна из причин – экология. Майнеры в год потребляют такое же количество энергии, сколько требуется небольшой стране. Из-за того, что в процессе майнинга вырабатывается большое количество тепла, фермы по добыче биткоинов размещают в отдаленных провинциях, где цена за электричество и температура воздуха ниже.

Но сейчас власти призвали майнеров работать по правилам, в том числе, соблюдать нормы выброса в атмосферу. Эксперты предполагают, что теперь китайские добытчики биткоинов будут искать новые территории. Среди вероятных называются Восточная Европа, Канада, Россия, Исландия, Абхазия – страны с относительно низкой стоимостью электроэнергии и умеренным или холодным климатом.

В России также наблюдается бум в сфере майнига. На минувшей неделе СМИ опубликовали данные о том, что частные лица приобрели для добычи криптовалюты две электростанции.

Криптовалюта биткойн
© Sputnik. Евгений Биятов
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В Беларуси новый декрет президента "О развитии цифровой экономики", подписанный в декабре 2017 года, создал благоприятные для майнеров условия. В документе не просто дается определение явлению криптовалюты и майнинга, но также отмечается, что процесс добычи криптовалют не облагается налогом.

ABHCoin

О том, что Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin (ABHCoin), ранее рассказывали управляющие партнеры консалтинговой фирмы Nova Blockchain Solutions Евгений Галиахметов и Давид Сулейманов.

"Абхазия намерена провести первое ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде продажи новых криптовалют) в истории страны. Работа над проектом уже идет почти год. Всего планируется привлечь один миллиард долларов для общего инфраструктурного проекта, а также создания виртуальной платформы для будущих мини-ICO", — сказал Галиахметов.

По его словам, история проекта началась с обращения к компании министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с предложением участвовать в проекте привлечения финансирования для страны через ICO.

Криптовалюта Bitcoin на клавиатуре ноутбука
© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration
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Выступая на итоговой пресс-конференции  в 2017 году президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что тема создания национальной криптовалюты интересная.

"Встречаясь с руководителями различных звеньев Российской Федерации, говорил и о криптовалюте, о технологиях блокчейна. Это более интересная, более объемная тема, но она достаточно сложна, и говорить о том, чтобы заниматься майнингом на нашей территории, пока не приходится. Хотя я слышу о некоторых шагах, которые имеют место. Мы проговариваем эти вопросы с российской стороной", — добавил глава государства.

У меня есть биткоин

Биткоин можно разделить на 100 миллионов частей. Наименьшее количество биткоина называются "Сатоши" в честь автора криптовалюты. Такая делимость позволяет совершать небольшие платежи. В условиях все растущей стоимости биткоина это особенно актуально, сегодня курс установился на уровне 13 тысяч долларов за биткоин, и поэтому возможность расплачиваться частями монеты важна.




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