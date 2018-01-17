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Соль

Ученые обнаружили связь между злоупотреблением солью и слабоумием

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Ученые давно изучают влияние пищи на здоровье человека, так как, по мнению ученых, работа кишечника играет важную роль в работе мозга.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Чрезмерное употребление соли способствует развитию таких заболеваний, как слабоумие и инфаркты, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Neuroscience.

Причина, по мнению ученых, заключается в том, что соленая пища стимулирует размножение иммунных клеток, блокирующих производство окиси азота, жизненно важной молекулы для здоровья мозга и сердца.

"Полученные нами данные ярко демонстрируют то, какую важную роль кишечник играет в работе мозга. Нам удалось найти очередной пример того, как пища влияет на наше поведение и здоровье, и показать, как неправильные пищевые привычки негативно влияют на микрососуды мозга и способствуют развитию слабоумия", — пишут Джузеппе Фарако (Giuseppe Faraco) из Корнеллского университета (США).

В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.

В этом, как отмечает Фарко и его коллеги, почти никто не сомневается, однако сам механизм действия соли на мозг и органы кровообращения оставался загадкой для ученых. Дополнительная проблема заключается в том, что человек, как и другие всеядные и травоядные млекопитающие, не может отказаться от соли, так как содержащиеся в ней натрий и хлор жизненно необходимы для работы нервных клеток и органов пищеварения.

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Фарако и его команда попытались выяснить, почему употребление чрезмерно больших количеств соли не помогает, а вредит организму, наблюдая за жизнью мышей, в чью диету они добавляли "лошадиное" количество этой приправы, превышающее норму в 8-16 раз.

Через несколько недель в их организме произошли резкие изменения – приток крови к их мозгу резко снизился, давление повысилось, а в их поведении ученые зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и остроты памяти. При этом биологи не нашли никаких следов воспалений и прочих нарушений в работе кровеносной системы мозга, которые обычно приводят к подобным последствиям.

Пытаясь понять, с чем это могло быть связано, исследователи сравнили состав микрофлоры у этих мышей и их сородичей, питавшихся нормальной диетой. Как оказалось, соль заставляет определенные типы иммунных телец активно размножаться в тонком кишечнике мышей. Они, в свою очередь, вырабатывают интерлейкин-17, сигнал воспаления. Когда он попадает в клетки кишечника, он подавляет выработку важной сигнальной молекулы, моноокиси азота (NO).

Это вещество, как сегодня считают ученые, дирижирует большим числом самых разных процессов в нашем организме, в том числе расширением и сужением сосудов и старением. Ввод в организм большого количества веществ, содержащих в себе нитраты и другие соединения азота, в некоторых случаях, как показывают опыты, может даже замедлять старение тела и увеличивать продолжительность жизни.

Соответственно, понижение концентрации NO в организме вызывает массу негативных эффектов, которые, как показали дальнейшие эксперименты, можно ликвидировать двумя путями – уменьшить количество соли в пище или добавляя в нее аргинин, аминокислоту, из молекул которой клетки тела производят моноокись азота. Аналогичным образом, как считают ученые, подобные меры будут действовать и на любителей вкусной пищи, употребляющих слишком много соли.




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