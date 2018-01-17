Назвали самый популярный мессенджер среди россиян

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Больше всего россияне пользовались мессенджером WhatsApp, его скачали на свои гаджеты порядка 70% москвичей и 59% пользователей смартфонов по всей России, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на институт современных медиа MomriInstitute.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Специалисты обнаружили способ внедрения в чужие переписки в WhatsApp

Втором по популярности стал Viber, им пользуются 37% жителей Москвы и 36% обладателей смартфонов в регионах.

Также россияне часто используют Telegram и приложения Facebook и "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что количество пользователей WhatsApp превысило миллиард человек в день. Ежемесячная аудитория переговорщика составляет 1,3 миллиарда человек, а количество сообщений достигает 55 миллиардов в день. Также пользователи за сутки посылают друг другу 4,5 миллиарда фотографий и 1 миллиард видеороликов.

Также сообщалось, что служба связи при правительстве Таджикистана собирается запретить голосовую связь в мессенджерах. Служба связи предложила ввести данную меру в целях безопасности.