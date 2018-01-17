Криптовалюта падает в цене

По данным торгов, биткоин уверенно опускается в стоимости и уже достиг цены ниже $10 тысяч долларов США.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Снижение цены на криптовалюты снова наблюдается на рынке цифровых валют, самая популярная криптовалюта биткоин даже опускался в цене ниже 10 тысяч долларов, об этом стала известно из данных торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.50 мск биткоин дешевел на 16,6%, до 11,04 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 14,6%, до 11,13 тысячи долларов, ранее снижаясь на этой бирже ниже отметки в 10 тысяч долларов. На бирже OKEx валюта дешевела на 15,7%, до 10,84 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 3%, до 11,01 тысячи долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 20,5%, до 987,1 доллара, Ripple — на 33,4%, до 1,09 доллара, Bitcoin Cash — на 27,22%, до 1,67 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 509,79 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 9%.

«Общая капитализация рынка криптовалют столкнулась со снижением на комментариях по цифровым валютам от вице-губернатора Народного банка Китая», — сказал трейдер Octagon Strategy Фернандо Мартинез (Fernando Martinez) телеканалу CNBC. Это, считает эксперт, оказало дополнительное негативное воздействие на рынок на фоне заявлений из Южной Кореи.

Ранее вице-губернатор Народного банка Китая Пан Гунгшэн (Pan Gongsheng) сообщил, что власти продолжат оказывать давление на торговлю криптовалютами, а платформы по централизованной торговле ими должны быть заблокированы, передает Рейтер. Кроме того, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министра финансов страны сообщило, что правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить «иррациональное» увлечение инвестициями в криптовалюту.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.