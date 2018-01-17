15:19 17 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото

Отказ принимать купюры в 200 и 2000 рублей в РФ будет фиксировать Роспотребнадзор

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
Получить короткую ссылку
38410

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора будет открыта с 18 по 25 января 2018 года.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Граждане, получившие отказ в приеме купюр 2000 и 200 рублей, а также ветхих купюр, в оплате мелкими монетами и банковской картой могут обращаться в горячую линию Роспотребнадзора для фиксации противоправных действий в отношении них, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января текущего года открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© Sputnik. Алексей Куденко
Банкоматы РФ смогут работать с новыми купюрами в декабре

Согласно сообщению, специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Новые купюры были введены в обращение Банком России 12 октября 2017 года, напомнили в ведомстве. Любой отказ продавца в приеме банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров и услуг должен рассматриваться как противоправное действие.

Отмечается, что такого рода факты в зависимости от сопутствующих им обстоятельств могут иметь признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях. Максимальный размер штрафа для юридических лиц может составлять до 50 тысяч рублей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Следственный изолятор
    Отголодались

    Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.

  • Вид на Тегеран, столицу Ирана, фото из архива
    Зона риска

    Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.

  • Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов
    Беспартийный лидер

    Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.

  • Учитель английского языка
    Цена знаний

    Более чем в 33 миллиона долларов обойдутся курсы повышения квалификации для казахстанских учителей в рамках перехода на латинский алфавит.

  • Вид с высоты на жилые дома в Бишкеке. Архивное фото
    Нечем дышать

    Датчики загрязнения воздуха в Бишкеке показали, что экологическая обстановка в городе в два раза хуже чем в Пекине. Правительство уже отреагировало.

  • Стеклянные бутылки, архивное фото
    Самогонщики

    Двое сотрудников правоохранительных органов в белорусском Витебске были уличены в производстве и реализации самогона, за что и уволены.

  • Площадь Васильевский спуск и Красная площадь в Москве, архивное фото
    Мы вас предупредили!

    В случае принятия Латвией закона, аналогичного "акту Магнитского", Россия должна будет отреагировать, заявили в Государственной Думе.

  • В Вильнюсе пенсионеры помогают детям переходить дорогу, архивное фото
    Пенсионный дозор

    Активные пенсионеры в Вильнюсе дежурят на пешеходных переходах, чтобы школьники могли безопасно добраться до места учебы.

  • В Молдове не покажут фильм о победе советской сборной по баскетболу над сборной США
    Движение вниз

    Почему кинопрокатные компании Молдовы отказываются показывать российский фильм "Движении вверх" о победе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде?

  • Погрузка гуманитарной помощи из самолета МЧС РФ в аэропорту Душанбе
    Своих не бросают

    Россия передала гуманитарную помощь наименее социально защищенным слоям соотечественников, проживающих в Таджикистане.

  • Алишер Усманов, архивное фото
    Руссо-туристо

    Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов создает в Узбекистане суперсовременный туристический комплекс.

  • Нашивка на форме военного НАТО
    Эстонский полигон

    Как Эстония превратилась в огромный полигон, на котором американские военачальники отрабатывают сценарии фатальной, самоубийственной войны с Россией.

  • Следственный изолятор
    Отголодались

    Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.

  • Вид на Тегеран, столицу Ирана, фото из архива
    Зона риска

    Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.

  • Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов
    Беспартийный лидер

    Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

The Beatles
Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер
В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Американский пожарный поймал ребенка, брошенного с третьего этажа
Состав и председательство в Совете Безопасности ООН в 2018 году
Кто возглавляет Совбез ООН в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia