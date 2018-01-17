Отказ принимать купюры в 200 и 2000 рублей в РФ будет фиксировать Роспотребнадзор

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора будет открыта с 18 по 25 января 2018 года.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Граждане, получившие отказ в приеме купюр 2000 и 200 рублей, а также ветхих купюр, в оплате мелкими монетами и банковской картой могут обращаться в горячую линию Роспотребнадзора для фиксации противоправных действий в отношении них, передает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января текущего года открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

© Sputnik. Алексей Куденко Банкоматы РФ смогут работать с новыми купюрами в декабре

Согласно сообщению, специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Новые купюры были введены в обращение Банком России 12 октября 2017 года, напомнили в ведомстве. Любой отказ продавца в приеме банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров и услуг должен рассматриваться как противоправное действие.

Отмечается, что такого рода факты в зависимости от сопутствующих им обстоятельств могут иметь признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях. Максимальный размер штрафа для юридических лиц может составлять до 50 тысяч рублей.